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В Украине быстро растут цены на подсолнечник — сколько стоит зерно в сентябре

24 сентября 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на подсолнечник и зерновые в Украине на 24 сентября 2024 года
Трактор в поле подсолнечника. Фото: visit-hampshire.co.uk
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В Украине быстро растут цены на подсолнечник. На сегодняшний день они находятся на самом высоком за 7 дней уровне. Это происходит на фоне рекордных показателей экспорта украинского зерна. По состоянию на 20 сентября 2024 года с начала нового маркетингового года Украина экспортировала более 9,28 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что значительно превышает показатели прошлого года.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник на 24 сентября 2024 года.

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По состоянию на 24 сентября средняя цена подсолнечника в Украине составляет 20 444 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 24 сентября 2024 года
Средняя цена на подсолнечник в Украине на 24 сентября 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цены на подсолнечник в Украине росли или оставались на уровне предыдущего дня. В целом стоимость этой зерновой культуры за 7 дней выросла на 2,3%. Так, в понедельник, 16 сентября, цена подсолнечника находилась на недельном минимуме и составляла 19 982 грн за тонну. В течение пяти дней стоимость этой зерновой культуры постоянно росла. В пятницу, 20 сентября, она выросла до своего недельного максимума — 20 444 грн. Такая цена на подсолнечник сохраняется и сегодня.

Цены на подсолнечник в Украине на 24 сентября 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак отметил, что на восстановление разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины потребуется от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на серьезный ущерб, сельское хозяйство страны продолжает восстанавливаться, что подтверждается увеличением посевных площадей и объема урожая в прошлом году.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и ячменя.

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