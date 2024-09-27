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Ціни на сою в Україні — скільки коштує зерно наприкінці вересня

27 вересня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 27 вересня 2024 року
Збирання врожаю. Фото: Bloomberg
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Протягом останнього тижня ціни на сою в Україні залишалися стабільними, але наприкінці відбулося різке зростання. Причинами стали підвищений попит на експорт та збільшення вартості логістики, що тисне на ринок.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 27 вересня 2024 року.

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Станом на 27 вересня середня ціна на сою в Україні становить 19 660 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на сою в Україні станом на 27 вересня 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Упродовж останнього тижня середня ціна на сою змінилась. У четвер, 19 вересня, вартість сої становила 19 171 грн за тонну і протрималась на такому рівні до вівторка, 24 вересня. У середу, 25 вересня, тонна сої коштувала 19 172 грн, а в четверг, 26 вересня, ціна зросла до 19 660 грн за тонну. Така вартість цієї сільгоспкультури зафіксована й сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що до початку війни українські аграрії вирощували 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Наразі ці обсяги знизилися до 78 мільйонів тонн, що стало наслідком втрати значних площ посівів на сході України. Для задоволення внутрішніх потреб країні необхідно від 12 до 15 мільйонів тонн, але більшість врожаю йде на експорт. Важливо зазначити, що 90% експортованих товарів транспортуються морем.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у вересні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, соняшнику та ячменю.

сільське господарство гроші ціни в Україні зерно аграрії соя

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