Цены на зерновые в Украине по состоянию на 27 сентября 2024 года

Уборка урожая. Фото: Bloomberg

За последнюю неделю цены на сою в Украине оставались стабильными, но в конце произошел резкий рост. Причинами стали повышенный спрос на экспорт и увеличение давящей на рынок стоимости логистики.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 27 сентября 2024 года.

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По состоянию на 27 сентября средняя цена на сою в Украине составляет 19 660 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 27 сентября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

За последнюю неделю средняя цена на сою изменилась. В четверг, 19 сентября, стоимость сои составила 19 171 грн за тонну и продержалась на таком уровне до вторника, 24 сентября. В среду, 25 сентября, тонна сои стоила 19 172 грн, а в четверг, 26 сентября, цена выросла до 19 660 грн за тонну. Такая стоимость этой сельхозкультуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что к началу войны украинские аграрии выращивали 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Эти объемы снизились до 78 миллионов тонн, что стало следствием потери значительных площадей посевов на востоке Украины. Для удовлетворения внутренних потребностей стране необходимо от 12 до 15 миллионов тонн, но большинство урожая идет на экспорт. Важно отметить, что 90% экспортируемых товаров транспортируется по морю.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, подсолнечника и ячменя.