Ціни на зернові в Україні станом на 26 вересня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: Новини.LIVE

За останній тиждень в Україні продовжують зростати ціни на ячмінь. Основними причинами є зменшення пропозиції через затримки в зборі врожаю, а також підвищений попит на внутрішньому ринку, спричинений активним експортом та збільшенням витрат на логістику в умовах воєнного стану.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 26 вересня 2024 року.

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Станом на 26 вересня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 968 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 26 вересня 2​024 року. Скриншот: tripoli.land

Протягом тижня з 18 по 25 вересня 2024 року ціни на ячмінь в Україні демонстрували зростання. Середня ціна з ПДВ на початку періоду становила 6 852 грн/т (18 вересня), і до кінця тижня поступово підвищилася до 6 968 грн/т (25 вересня). Найбільш помітне зростання відбулося у четвер, 25 вересня, коли ціна підскочила з 6 840 до 6 968 грн/т. Така вартість ячменю тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Наразі обсяги скоротилися до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході України. Для внутрішнього споживання країні необхідно від 12 до 15 мільйонів тонн, проте більшість урожаю експортується. У цьому 90% загального обсягу експорту відправляється морським транспортом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в вересні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, соняшнику та сої.