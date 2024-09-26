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Цены на ячмень в Украине — сколько стоят зерновые в конце сентября

26 сентября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 26 сентября 2024 года
Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

За последнюю неделю в Украине продолжают расти цены на ячмень. Основными причинами является уменьшение предложения из-за задержек в сборе урожая, а также повышенный спрос на внутреннем рынке, вызванный активным экспортом и увеличением расходов на логистику в условиях военного положения.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 26 сентября 2024 года.

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По состоянию на 26 сентября средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 968 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на ячмень в Украине на 26 сентября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

В течение недели с 18 по 25 сентября 2024 цены на ячмень в Украине демонстрировали рост. Средняя цена по НДС в начале периода составила 6 852 грн/т (18 сентября), и к концу недели постепенно повысилась до 6 968 грн/т (25 сентября). Наиболее заметный рост произошел в четверг, 25 сентября, когда цена подскочила с 6 840 до 6 968 грн/т. Такая стоимость ячменя придерживается и сегодня.

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Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время объемы сократились до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке Украины. Для внутреннего потребления в стране необходимо от 12 до 15 миллионов тонн, однако большинство урожая экспортируется. При этом 90% от общего объема экспорта отправляется морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, подсолнечника и сои.

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