Ціни на зернові в Україні станом на 29 вересня 2024 року

Збір врожаю. Фото: УНІАН

Наприкінці вересня ціни на кукурудзу в Україні значно зросли, що стало результатом низки факторів, зокрема несприятливих погодних умов і зменшення врожайності в деяких регіонах. В умовах глобального попиту на кукурудзу та обмеженості пропозиції українські аграрії спостерігають активний інтерес з боку експортерів, що додатково стимулює зростання цін.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 29 вересня 2024 року.

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Станом на 29 вересня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 7 866 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 29 вересня 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу за останній тиждень зросла на 300 гривень. На минулих вихідних, з суботи, 21 вересня, до понеділка, 23 вересня, ця агрокультура коштувала 7 566 грн за тонну, а у вівторок, 24 вересня, ціна зросла до 7 618 грн за тонну. Наступного дня вартість кукурудзи становила 7 656 грн за тонну, а в четвер, 26 вересня, — 7 709 грн. У п'ятницю, 27 вересня, тонна кукурудзи коштувала 7 844 грн, а в суботу, 28 вересня, ціна зросла до 7 866 грн за тонну. Така вартість цієї культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур, проте ці обсяги скоротилися до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішніх потреб Україні потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, але більшість урожаю експортується. Наразі 90% продукції, що експортується, перевозиться морським шляхом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у вересні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, пшениці та ячменю.