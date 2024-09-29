Цены на зерновые в Украине на 29 сентября 2024 года

Уборка урожая. Фото: УНІАН

В конце сентября цены на кукурузу в Украине значительно выросли, что стало результатом ряда факторов, включая неблагоприятные погодные условия и уменьшение урожайности в некоторых регионах. В условиях глобального спроса на кукурузу и ограниченности предложения украинские аграрии наблюдают активный интерес со стороны экспортеров, что дополнительно стимулирует рост цен.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 29 сентября 2024 года.

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По состоянию на 29 сентября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 7 866 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 29 сентября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на кукурузу за последнюю неделю выросла на 300 гривен. В минувшие выходные, с субботы, 21 сентября, до понедельника, 23 сентября, эта агрокультура стоила 7 566 грн за тонну, а во вторник, 24 сентября, цена выросла до 7 618 грн за тонну. На следующий день стоимость кукурузы составила 7 656 грн за тонну, а в четверг, 26 сентября, — 7 709 грн. В пятницу, 27 сентября, тонна кукурузы стоила 7 844 грн, а в субботу, 28 сентября, цена выросла до 7 866 грн за тонну. Такая стоимость этой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур, однако эти объемы сократились до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутренних нужд Украине нужно от 12 до 15 миллионов тонн, но большинство урожая экспортируется. В настоящее время 90% экспортируемой продукции перевозится морским путем.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и ячменя.