Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow В Украине сильно выросли цены на кукурузу — сколько стоит зерно в сентябре arrow

В Украине сильно выросли цены на кукурузу — сколько стоит зерно в сентябре

29 сентября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 29 сентября 2024 года
Уборка урожая. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В конце сентября цены на кукурузу в Украине значительно выросли, что стало результатом ряда факторов, включая неблагоприятные погодные условия и уменьшение урожайности в некоторых регионах. В условиях глобального спроса на кукурузу и ограниченности предложения украинские аграрии наблюдают активный интерес со стороны экспортеров, что дополнительно стимулирует рост цен.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 29 сентября 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 29 сентября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 7 866 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит кукуруза в Украине 29 сентября 2024 года
Средняя цена на кукурузу в Украине на 29 сентября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на кукурузу за последнюю неделю выросла на 300 гривен. В минувшие выходные, с субботы, 21 сентября, до понедельника, 23 сентября, эта агрокультура стоила 7 566 грн за тонну, а во вторник, 24 сентября, цена выросла до 7 618 грн за тонну. На следующий день стоимость кукурузы составила 7 656 грн за тонну, а в четверг, 26 сентября, — 7 709 грн. В пятницу, 27 сентября, тонна кукурузы стоила 7 844 грн, а в субботу, 28 сентября, цена выросла до 7 866 грн за тонну. Такая стоимость этой культуры зафиксирована и сегодня.

Как изменились цены на кукурузу за неделю
Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур, однако эти объемы сократились до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутренних нужд Украине нужно от 12 до 15 миллионов тонн, но большинство урожая экспортируется. В настоящее время 90% экспортируемой продукции перевозится морским путем.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и ячменя.

сельское хозяйство деньги цены в Украине зерно экспорт зерна кукуруза

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в конце сентября

06:33 Более сотни дронов атаковали Краснодар, Воронеж и Ростов — какие результаты

06:30 В Украине сильно выросли цены на кукурузу — сколько стоит зерно в сентябре

Эксклюзив

06:22 Посол Японии рассказал, сколько времени тратит на изучение украинского языка

Эксклюзив

06:13 В ВР рассказали о ситуации с теплоснабжением зимой

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

06:10 Пенсия в 45 лет — кто может пойти на заслуженный отдых раньше

06:03 Как перевести на украинский "не умничай" — языковеды дали ответ

06:01 Клиент требует в Ощадбанке более 100 тысяч, исчезнувших с карты — решение суда

05:50 Цены на АЗС в Украине — сколько стоит топливо сегодня

05:05 Осень на пороге — синоптики прогнозируют в Украине дожди и похолодание

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в конце сентября

06:33 Более сотни дронов атаковали Краснодар, Воронеж и Ростов — какие результаты

06:30 В Украине сильно выросли цены на кукурузу — сколько стоит зерно в сентябре

Эксклюзив

06:22 Посол Японии рассказал, сколько времени тратит на изучение украинского языка

Эксклюзив

06:13 В ВР рассказали о ситуации с теплоснабжением зимой

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

06:10 Пенсия в 45 лет — кто может пойти на заслуженный отдых раньше

06:03 Как перевести на украинский "не умничай" — языковеды дали ответ

06:01 Клиент требует в Ощадбанке более 100 тысяч, исчезнувших с карты — решение суда

05:50 Цены на АЗС в Украине — сколько стоит топливо сегодня

05:05 Осень на пороге — синоптики прогнозируют в Украине дожди и похолодание

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Text

12:36 В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

27 сентября 2024
Text

23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Text

17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд