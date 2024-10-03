Цены на подсолнечник и зерновые в Украине на 3 октября 2024 года

Жатва в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине продолжают активно расти цены на подсолнечник. При этом экспорт агропродукции из Украины продолжает расти. За первые три квартала 2024 года общий объем экспорта составил 99,3 миллиона тонн, что на 36,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник на 3 октября 2024 года.

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По состоянию на 3 октября средняя цена подсолнечника в Украине составляет 21 558 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 3 октября 2024 года. Фото: tripoli.land

За последние 7 дней стоимость подсолнечника в Украине существенно выросла. В общем цены на эту зерновую культуру выросли на 3,2%. Так, в среду, 25 сентября, цена подсолнечника была на недельном минимуме и составляла 20 884 грн за тонну. В течение пяти дней стоимость этой зерновой культуры росла или оставалась на уровне предыдущего дня. В среду, 2 октября, она выросла до своего недельного максимума — 21 558 грн. Такая цена на подсолнечник сохраняется и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

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Экономист Андрей Новак отметил, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины требуется от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на большие потери, сельское хозяйство страны продолжает восстанавливаться, что подтверждается увеличением посевных площадей и урожая прошлого года.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходила под ударами КАБов, ее темпы и площади находились на прошлогоднем уровне", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и ячменя.