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В Україні зросли ціни на сою — скільки коштує 1 тонна зерна у жовтні

1 жовтня 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 1 жовтня 2024 року
Обробка врожаю. Фото: bodysystems.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

На сьогодні в Україні зібрано 3,5 млн тонн сої, при цьому врожайність виявилася на 20% нижчою, ніж минулого року. Ціни на цю культуру продовжують зростати як усередині країни, так і за її межами. Учасники ринку очікують на подальше підвищення світових цін на сою, що пов'язано з несприятливими погодними умовами та збільшенням попиту.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 1 жовтня 2024 року.

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Станом на 1 жовтня середня ціна на сою в Україні становить 19 708 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 1 жовтня 2024 року
Середня ціна на сою в Україні станом на 1 жовтня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останніх днів ціни на сою в Україні переважно зростали. За тиждень вартість цієї зернової культури підвищилась майже на 3%. Так, у понеділок, 23 вересня, ціна сої була на найнижчому за тиждень рівні — 19 147 грн за тонну. У п'ятницю, 27 вересня, її вартість різко зросла до найвищого за 7 днів рівня — 19 708 грн за тонну. Така вартість цієї культури зафіксована й сьогодні.

Аналіз цін на сою в Україні станом на 1 жовтня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Нині обсяги знизилися до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішнього споживання необхідно від 12 до 15 мільйонів тонн, проте більша частина врожаю йде експорт, з якого 90% перевозиться морським транспортом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в вересні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшеницісоняшнику та ячменю.

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