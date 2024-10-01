Цены на зерновые в Украине по состоянию на 1 октября 2024 года

В Украине выросли цены на сою — сколько стоит 1 тонна зерна в октябре
На сегодняшний день в Украине собрано 3,5 млн тонн сои, при этом урожайность оказалась на 20% ниже, чем в прошлом году. Цены на эту культуру продолжают расти как внутри страны, так и за ее пределами. Участники рынка ожидают дальнейшего повышения мировых цен на сою, что связано с неблагоприятными погодными условиями и увеличением спроса.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 1 октября 2024 года.
По состоянию на 1 октября средняя цена на сою в Украине составляет 19 708 грн за тонну вместе с НДС.
Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время объемы снизились до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутреннего потребления необходимо от 12 до 15 миллионов тонн, однако большая часть урожая идет на экспорт, из которого 90% перевозится морским транспортом.
"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.
Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, подсолнечника и ячменя.
Читайте Новини.LIVE!