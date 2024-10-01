Цены на зерновые в Украине по состоянию на 1 октября 2024 года

Обработка урожая. Фото: bodysystems.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На сегодняшний день в Украине собрано 3,5 млн тонн сои, при этом урожайность оказалась на 20% ниже, чем в прошлом году. Цены на эту культуру продолжают расти как внутри страны, так и за ее пределами. Участники рынка ожидают дальнейшего повышения мировых цен на сою, что связано с неблагоприятными погодными условиями и увеличением спроса.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 1 октября 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 1 октября средняя цена на сою в Украине составляет 19 708 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 1 октября 2024 года. Фото: tripoli.land

В последние дни цены на сою в Украине преимущественно росли. За неделю стоимость этой зерновой культуры повысилась почти на 3%. Так, в понедельник, 23 сентября, цена сои была на самом низком за неделю уровне — 19 147 грн за тонну. В пятницу, 27 сентября, ее стоимость резко возросла до самого высокого за 7 дней уровня — 19 708 грн за тонну. Такая стоимость этой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время объемы снизились до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутреннего потребления необходимо от 12 до 15 миллионов тонн, однако большая часть урожая идет на экспорт, из которого 90% перевозится морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, подсолнечника и ячменя.