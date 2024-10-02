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В Україні зростають ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у жовтні

2 жовтня 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 2 жовтня 2024 року
Збір врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У жовтні в Україні продовжують зростати ціни на пшеницю. При цьому аналітики ринку зазначають, що збільшення вартості цієї зернової культури обмежується зниженням курсу долара на міжбанку та збільшенням пропозицій від виробників.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 2 жовтня.

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Станом на 2 жовтня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 8 010 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 2 жовтня 2024 року
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 2 жовтня. Фото: tripoli.land

Вартість пшениці упродовж останнього тижня зростала або залишалась на рівні попереднього дня. За 7 днів ця зернова культура стала на 2,6% дорожчою. Так, у вівторок, 24 вересня, одна тонна пшениці оцінювалась у 7 802 грн, що становило тижневий мінімум. Менш ніж за тиждень, у понеділок 1 жовтня, ціна пшениці перетнула психологічну відмітку у 8 000 грн. Вартість цієї культури зросла до свого найвищого за 7 днів рівня — 8 010 грн за 1 тонну. Наразі середні ціни на пшеницю залишаються на цьому рівні.

Ціни на пшеницю в Україні станом на 2 жовтня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економічний експерт Андрій Новак вказує на серйозні втрати, які зазнав український аграрний сектор через російське вторгнення. Ці втрати включають обстріл сільськогосподарських угідь, руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжку зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у вересні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соїсоняшнику та ячменю.

Україна ціни в Україні зерно експорт зерна аграрії пшениця

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