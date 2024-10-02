Цены на зерновые в Украине на 2 октября 2024 года

Уборка в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В октябре в Украине продолжают расти цены на пшеницу. При этом аналитики рынка отмечают, что увеличение стоимости этой зерновой культуры ограничивается понижением курса доллара на межбанке и увеличением предложений от производителей.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 2 октября.

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По состоянию на 2 октября 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 8 010 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 2 октября. Фото: tripoli.land

Стоимость пшеницы за последнюю неделю росла или оставалась на уровне предыдущего дня. За 7 дней эта зерновая культура стала на 2,6% дороже. Так, во вторник, 24 сентября, одна тонна пшеницы оценивалась в 7802 грн, что составляло недельный минимум. Меньше чем через неделю, в понедельник 1 октября, цена пшеницы пересекла психологическую отметку в 8000 грн. Стоимость этой культуры выросла до своего наивысшего за 7 дней уровня — 8010 грн за 1 тонну. На данный момент средние цены на пшеницу остаются на этом уровне.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономический эксперт Андрей Новак указывает на серьезные потери, которые понес украинский аграрный сектор из-за российского вторжения. Эти потери включают в себя обстрел сельскохозяйственных угодий, разрушение имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в сентябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, подсолнечника и ячменя.