Ціни на зернові в Україні станом на 28 липня 2024 року — скільки коштує ячмінь

Збір врожаю. Фото: УНІАН

Ціни на ячмінь в Україні наприкінці липня значно зросли через підвищений попит на внутрішньому ринку та обмеження експорту, викликані геополітичними факторами. Ця тенденція може мати суттєвий вплив на аграрний сектор країни, змушуючи виробників переглядати свої стратегії та планувати майбутні врожаї з урахуванням нових умов.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 28 липня 2024 року.

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Станом на 28 липня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 805 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 28 липня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь упродовж останніх тижнів постійно зростала. У суботу, 20 липня, вартість цього виду зернових становила 6 514 грн. У вівторок, 23 липня, тонна ячменя коштувала 6 595 грн, а у середу, 24 липня, — 6 617 грн. У четвер, 25 липня, ціна на ячмінь зросла до 6 691 грн за тонну, а у п'ятницю, 26 липня, — підвищилась до 6 792. У суботу, 27 липня, тонна цієї зернової культури коштувала вже 6 805 грн. Така ціна на ячмінь тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

Економіст Андрій Новак вважає, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів майже не впливає на загальний обсяг експорту зернових. Він сказав, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції транспортується сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відношень із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику, пшениці та сої.