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Ціни на соняшник в Україні — скільки коштує тонна зерна наприкінці липня

26 липня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 26 липня — скільки коштує соняшник
Збирання врожаю соняшнику. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на соняшник в Україні за останній тиждень дещо зросли, що пов'язано зі зменшенням запасів минулорічного врожаю та збільшенням попиту на внутрішньому ринку. Додатковий тиск на ціни спричинили несприятливі погодні умови, які можуть вплинути на врожайність цього року.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 26 липня 2024 року.

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Станом на 26 липня середня ціна соняшнику в Україні становить 17 321 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на соняшник 26 липня 2024 року
Середня ціна на соняшник в Україні станом на 26 липня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на соняшник в Україні трохи зросла за останній тиждень. У п'ятницю, 19 липня, тонна соняшнику коштувала 17 190 грн. У вівторок, 23 липня, вартість соняшнику коштувала 17 161 грн за тонну, а у четвер, 25 липня, — 17 321 грн. Така середня ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Як змінились ціни на соняшник за тиждень
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Експерт з економіки Андрій Новак розповів про значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор внаслідок вторгнення Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки у вигляді руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, пшениці та сої.

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