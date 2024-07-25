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Ціни на пшеницю в Україні — скільки коштує 1 тонна зерна наприкінці липня

25 липня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 25 липня 2024 року — скільки коштує пшениця
Збирання врожаю. Фото: Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на пшеницю за останній тиждень зазнали значного зростання. Основними факторами цього підвищення стали несприятливі погодні умови, що вплинули на врожайність, а також посилення глобального попиту через побоювання щодо зменшення світових запасів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 25 липня.

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Станом на 25 липня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 394 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на пшеницю в Україні 25 липня 2024 року
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 25 липня. Фото: tripoli.land

Ціни на пшеницю за останній тиждень трохи зросли. Так, у четвер, 18 липня, вартість пшениці становила 7 230 грн за тонну, а у п'ятницю, 19 липня, — 7 273 грн за тонну. У суботу, 20 липня, тонна пшениці коштувала 7 303 грн. У вівторок, 23 липня, вартість пшениці зросла до 7 388 грн за тонну, а у середу, 24 липня, становила вже 7 394 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається дотепер.

Як змінились ціни на пшеницю за тиждень
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

Економіст Андрій Новак вважає, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів майже не впливає на загальний обсяг експорту зернових. Він сказав, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції транспортується сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відношень із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, соняшнику та сої.

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