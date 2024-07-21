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Ціни на соняшник в Україні — скільки коштує тонна зерна в липні

21 липня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 21 липня 2024 року — скільки коштує соняшник
Збирання врожаю. Фото: GrainTrade
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на соняшник в Україні за останній тиждень знизилися, що стало наслідком нещодавнього збільшення пропозиції на ринку та сезонних коливань. Виробники зіштовхнулися з перенасиченням ринку, що спричинило зниження цін на цей ключовий агропродукт.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 21 липня 2024 року.

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Станом на 21 липня середня ціна соняшнику в Україні становить 17 190 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на соняшник в Україні 21 липня 2024 року
Середня ціна на соняшник в Україні станом на 21 липня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на соняшник в Україні суттєво знизилась за останній тиждень. Так, у суботу, 13 липня, тонна соняшнику коштувала 17 513 грн. У вівторок, 16 липня, вартість соняшнику становила 17 523 грн за тонну, проте у середу, 17 липня, вона знизилась до 17 406 грн за тонну. У п'ятницю, 19 липня, тонна соняшнику коштувала вже 17 190 грн. Така середня ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Як змінились ціни на соняшник за тиждень в Україні
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Експерт з економіки Андрій Новак розповів про значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор внаслідок вторгнення Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки у вигляді руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, пшениці та сої.

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