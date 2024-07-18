Ціни на зернові в Україні станом на 18 липня 2024 року — скільки коштує тонна ячменю

Комбайн у полі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на ячмінь в Україні за останній тиждень знову зросли, що зумовлено високим попитом на міжнародних ринках. Це створює сприятливі умови для українських фермерів, які можуть скористатися вигідною кон'юнктурою.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 18 липня 2024 року.

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Станом на 18 липня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 461 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 18 липня 2024 року. Джерело: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь в Україні продовжує зростати. У середу, 10 липня, тонна ячменю коштувала 6 250 грн, а у четвер, 11 липня, — 6 285 грн. У п'ятницю, 12 липня, вартість цієї агрокультури становила 6 294 грн за тонну, а у суботу, 13 липня, — 6 344 грн за тонну. У вівторок, 16 липня, тонна ямченю здорожчала і коштувала 6 431 грн, а у середу, 17 липня, вартість цієї зернової культури становила вже 6 461 грн за тонну. Така ціна на ячмінь тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Джерело: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

Економіст Андрій Новак переконаний, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів майже не впливає на загальний обсяг експорту зернових. Він сказав, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції транспортується сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відношень із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — пояснив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, соняшнику та пшениці.