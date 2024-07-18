Цены на зерновые в Украине на 18 июля 2024 года — сколько стоит тонна ячменя

Комбайн в поле. Фото: Новини.LIVE

Цены на ячмень в Украине за последнюю неделю снова выросли, что обусловлено высоким спросом на международных рынках. Это создает благоприятные условия для украинских фермеров, которые могут воспользоваться выгодной конъюнктурой.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 18 июля 2024 года.

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По состоянию на 18 июля средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 461 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 18 июля 2024 года. Источник: tripoli.land

Средняя цена на ячмень в Украине продолжает расти. В среду, 10 июля, тонна ячменя стоила 6 250 грн, а в четверг, 11 июля, — 6 285 грн. В пятницу, 12 июля, стоимость этой агрокультуры составила 6 294 грн за тонну, а в субботу, 13 июля, — 6 344 грн за тонну. Во вторник, 16 июля, тонна ямки подорожала и стоила 6 431 грн, а в среду, 17 июля, стоимость этой зерновой культуры составляла уже 6 461 грн за тонну. Такая цена на ячмень держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Источник: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

Экономист Андрей Новак уверен, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров почти не влияет на общий объем экспорта зерновых. Он сказал, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции транспортируется по сухопутным маршрутам.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — пояснил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, подсолнечника и пшеницы.