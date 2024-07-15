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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує пшениця у липні

15 липня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 15 липня 2024 року — скільки коштує пшениця
Збір врожаю. Фото: Reuters
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на пшеницю в Україні за останній тиждень зазнали незначних коливань, проте залишаються відносно стабільними. Експерти пов'язують таку ситуацію з поступовим відновленням експорту зерна та збалансованим попитом на внутрішньому ринку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 15 липня.

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Станом на 15 липня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 258 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на пшеницю 15 липня 2024 року
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 15 липня. Фото: tripoli.land

Ціни на пшеницю за останній тиждень майже не змінилися. Так, у вівторок, 9 липня, ціна пшениці становила 7 243 грн за тонну, а у середу, 10 липня, — 7 239 грн. У четвер, 11 липня, тонна пшениці коштувала 7198 грн за тонну, а у п'ятницю, 12 липня, — вже 7218 грн. У суботу, 13 липня, вартість пшениці становила 7258 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається дотепер.

Скільки коштує пшениця 15 липня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

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Економіст Андрій Новак сказав, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно від 56 млрд до 60 млрд доларів. Попри значні втрати, сільське господарство країни продовжує свій шлях відновлення, що підтверджується зростанням як площ посіву, так і обсягів урожаю минулого року.

"Цього року, попри те що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі перебувають на торішньому рівні", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, соняшнику та сої.

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