Ціни на зернові в Україні станом на 15 липня 2024 року — скільки коштує пшениця

Збір врожаю. Фото: Reuters

Ціни на пшеницю в Україні за останній тиждень зазнали незначних коливань, проте залишаються відносно стабільними. Експерти пов'язують таку ситуацію з поступовим відновленням експорту зерна та збалансованим попитом на внутрішньому ринку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 15 липня.

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Станом на 15 липня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 258 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 15 липня. Фото: tripoli.land

Ціни на пшеницю за останній тиждень майже не змінилися. Так, у вівторок, 9 липня, ціна пшениці становила 7 243 грн за тонну, а у середу, 10 липня, — 7 239 грн. У четвер, 11 липня, тонна пшениці коштувала 7198 грн за тонну, а у п'ятницю, 12 липня, — вже 7218 грн. У суботу, 13 липня, вартість пшениці становила 7258 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається дотепер.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак сказав, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно від 56 млрд до 60 млрд доларів. Попри значні втрати, сільське господарство країни продовжує свій шлях відновлення, що підтверджується зростанням як площ посіву, так і обсягів урожаю минулого року.

"Цього року, попри те що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі перебувають на торішньому рівні", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, соняшнику та сої.