Ціни на зернові в Україні станом на 12 липня 2024 року — скільки коштує кукурудза

Збирання врожаю. Фото: Reuters

За останні дні ціни на кукурудзу в Україні дещо знизилися. Це відбулося через збільшення обсягів збору врожаю, введення нових технологій в сільське господарство та зростання конкуренції на ринку збуту.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 12 липня 2024 року.

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Станом на 12 липня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 6 125 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 12 липня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу за останній тиждень дещо знизилась. У четвер, 4 липня, вартість цієї агрокультури становила 6 198 грн за тонну, а у п'ятницю, 5 липня, — до 6 228 грн за тонну. У вівторок, 9 липня, тонна кукурудзи коштувала 6 098 грн, а у середу, 10 липня, — 6 125 грн. Така ціна кукурудзи зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

За словами економіста Андрія Новака, аграрний сектор України сильно постраждав від нападу Росії. Ці збитки включають обстріл сільськогосподарських угідь, прямі втрати активів, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна з боку російських збройних сил.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, соняшнику та ячменю.