Ціни на зернові в Україні станом на 8 липня 2024 року — скільки коштує ячмінь

Збирання врожаю. Фото: Bloomberg

З початку липня ціни на ячмінь в Україні різко зросли, що пов'язано із загостренням ситуації на ринку зерна. Основні фактори включають зростання попиту та обмежену пропозицію, що створює тиск на вартість цієї культури.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 8 липня 2024 року.

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Станом на 8 липня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 207 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 8 липня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь за останній тиждень зросла на майже 200 гривень за тонну. У понеділок, 1 липня, тонна ячменя коштувала 6 013 грн, а у вівторок, 2 липня, ціна на ячмінь зросла до 6 034 грн за тонну. У середу, 3 липня, вартість цієї агрокультури становила 6 082 грн за тонну, а у четвер, 4 липня, — 6 104 грн за тонну. У п'ятницю, 5 липня, тонна ячменя коштувала вже 6 184 грн, а у суботу, 6 липня, — 6 209 грн. У неділю, 7 липня, вартість цієї зернової культури змінилася і становила 6 207 грн за тонну. Така ціна на ячмінь тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак сказав, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно від 56 до 60 мільярдів доларів. Попри значні втрати, сільське господарство країни продовжує свій шлях відновлення, що підтверджується зростанням як площ посіву, так і обсягів урожаю минулого року.

"У цьому році, попри те, що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі перебувають на минулорічному рівні", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшника, кукурудзи та сої.