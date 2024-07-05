Ціни на зернові в Україні станом на 5 липня 2024 року — скільки коштує тонна пшениці

Збирання врожаю. Фото: InvestSWVA / Courtesy

В Україні на початку липня зросли ціни на пшеницю, що зумовлено збільшенням попиту на зерно на світових ринках та погіршенням погодних умов, які вплинули на врожай. Експерти також зазначають, що зростання цін може продовжитися через невизначеність на ринку та можливі логістичні труднощі.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 5 липня.

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Станом на 5 липня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 208 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 5 липня. Джерело: tripoli.land

За останній тиждень середня ціна на пшеницю зросла на близько 100 гривень. Так, у п'ятницю, 28 червня, тонна пшениці коштувала 7 109 грн. У суботу, 29 червня, вартість пшениці становила 7 120 грн за тонну і трималась на такому рівні до понеділка, 1 липня. У вівторок, 2 липня, ціна на пшеницю становила 7 110 грн за тонну, а у середу, 3 липня, — 7 178 грн. У четвер, 4 липня, тонна пшениці здорожчала до 7 208 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається дотепер.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Джерело: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

За словами економіста Андрія Новака, український аграрний сектор серйозно постраждав від вторгнення Росії. Ці збитки включають обстріл сільськогосподарських угідь, прямі втрати активів, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна з боку російських збройних сил.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які зараз ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, ячменю та сої.