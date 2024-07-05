Цены на зерновые в Украине по состоянию на 5 июля 2024 года — сколько стоит тонна пшеницы

Уборка урожая. Фото: InvestSWVA / Courtesy

В Украине в начале июля выросли цены на пшеницу, что обусловлено увеличением спроса на зерно на мировых рынках и ухудшением погодных условий, повлиявших на урожай. Эксперты также отмечают, что рост цен может продолжиться из-за неопределенности на рынке и возможных логистических трудностей.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 5 июля.

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По состоянию на 5 июля 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 208 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 5 июля. Источник: tripoli.land

За последнюю неделю средняя цена на пшеницу выросла на около 100 гривен. Так, в пятницу, 28 июня, тонна пшеницы стоила 7 109 грн. В субботу, 29 июня, стоимость пшеницы составляла 7 120 грн за тонну и держалась на таком уровне до понедельника, 1 июля. Во вторник, 2 июля, цена на пшеницу составляла 7 110 грн за тонну, а в среду, 3 июля, — 7 178 грн. В четверг, 4 июля, тонна пшеницы подорожала до 7 208 грн. Такая цена на эту зерновую культуру держится до сих пор.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Источник: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор серьезно пострадал от вторжения России. Эти убытки включают в себя обстрел сельскохозяйственных угодий, прямые потери активов, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна со стороны российских вооруженных сил.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие сейчас цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, ячменя и сои.