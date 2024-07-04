Ціни на зерно 4 липня 2024 року — скільки коштує тонна сої

Збір врожаю сої. Фото: Reuters

На початку липня в Україні ціни на сою почали знижуватися. Це пов'язано з підвищенням пропозиції на ринку та зменшенням попиту з боку покупців.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 4 липня 2024 року.

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Станом на 4 липня середня ціна на сою в Україні становить 16 684 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 4 липня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середні ціни на сою за останні дні почали знижуватись. Так, у четвер, 27 червня, тонна сої коштувала 17 193 грн, а у п'ятницю, 28 червня, — 17 262 грн. У суботу, 29 червня, ціна на сою знизилась до 16 760 грн за тонну і трималась на такому рівні до вівторка, 2 липня. У середу, 3 липня, вартість сої становила вже 16 684 грн за тонну. Така ціна сої зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

Економіст Андрій Новак вважає, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів майже не впливає на загальний обсяг експорту зернових. Він сказав, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції транспортується сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відношень із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які зараз ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, ячменю та пшениці.