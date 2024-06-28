Ціни на зернові в Україні станом на 28 червня 2024 року — скільки коштує тонна пшениці

Збір врожаю. Фото: УНІАН

Протягом останнього тижня ціни на пшеницю в Україні суттєво знизилися. Цю тенденцію обумовило збільшення обсягів збору нового врожаю, що призвело до значного збільшення пропозиції зерна на ринку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 28 червня.

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Станом на 28 червня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 199 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 28 червня. Джерело: tripoli.land

За останній тиждень середня ціна на пшеницю знизилась на майже 250 грн за тонну. У суботу, 22 червня, вартість пшениці становила 7 466 грн за тонну і трималась на такому рівні до понеділка, 24 червня. Тоді ціна на пшеницю підвищилась до 7 635 грн за тонну, але у вівторок, 25 червня, знову знизилась до 7 461 грн за тонну. У середу, 26 червня, тонна пшениці коштувала вже 7 372 грн, а у четвер, 27 червня, її вартість знизилась до свого тижневого мінімуму і становила 7 199 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається дотепер.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Джерело: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Експерт з економіки Андрій Новак розповів про значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор внаслідок вторгнення РФ. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки у вигляді руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурудзу у червні. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, сої та соняшнику.