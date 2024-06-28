Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow Ціни на пшеницю в Україні — скільки коштує тонна зерна в червні arrow

Ціни на пшеницю в Україні — скільки коштує тонна зерна в червні

28 червня 2024 06:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 28 червня 2024 року — скільки коштує тонна пшениці
Збір врожаю. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Протягом останнього тижня ціни на пшеницю в Україні суттєво знизилися. Цю тенденцію обумовило збільшення обсягів збору нового врожаю, що призвело до значного збільшення пропозиції зерна на ринку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 28 червня.

Читайте також:

Станом на 28 червня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 199 грн за тонну разом з ПДВ.

Вартість тонни пшениці 28 червня
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 28 червня. Джерело: tripoli.land

За останній тиждень середня ціна на пшеницю знизилась на майже 250 грн за тонну. У суботу, 22 червня, вартість пшениці становила 7 466 грн за тонну і трималась на такому рівні до понеділка, 24 червня. Тоді ціна на пшеницю підвищилась до 7 635 грн за тонну, але у вівторок, 25 червня, знову знизилась до 7 461 грн за тонну. У середу, 26 червня, тонна пшениці коштувала вже 7 372 грн, а у четвер, 27 червня, її вартість знизилась до свого тижневого мінімуму і становила 7 199 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається дотепер. 

Пшениця ціна 28 червня
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Джерело: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Експерт з економіки Андрій Новак розповів про значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор внаслідок вторгнення РФ. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки у вигляді руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурудзу у червні. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменюсої та соняшнику.

сільське господарство
гроші
ціни в Україні
зерно
експорт зерна
ціни
аграрії
пшениця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

28 червня 2024
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024