Ціни на зернові в Україні станом на 19 червня 2024 року

Комбайн у полі. Фото: Patrick Amiri /Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вторгнення Росії призвело до значного скорочення експорту зерна з України через руйнування сільськогосподарських угідь та техніки, а також через логістичні проблеми, викликані обстрілами українських портів. Проте, на 17 червня Україна експортувала 48,948 млн тонн зернових та зернобобових культур з початку 2023/24 маркетингового року.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 19 червня 2024 року.

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Станом на 19 червня середня ціна соняшнику в Україні становить 18 267 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 19 червня 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів зросла на 0,5%. Так, у вівторок, 11 червня, ціна соняшнику становила 18 343 грн за тонну. Вже у четвер, 13 червня, вона зросла до свого тижневого максимуму у 18 415 грн. На цій позначці вартість соняшнику протрималась до вівторка, 18 травня. Цього дня ціна тони соняшнику впала до свого тижневого мінімуму у 18 267 грн. Така середня ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Експерт з економіки Андрій Новак вказує на значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор внаслідок вторгнення Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки у вигляді руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою у червні. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, ячменю та кукурудзи.