Ціни на зерно 17 червня 2024 року — скільки коштує соя

Комбайни у полі сої. Фото: Bloomberg

Середня ціна на сою в Україні за останній тиждень залишилася практично незмінною, — зазначається стабільність ринку. Причини цього явища можуть бути пов'язані зі збереженням попиту на цей продукт, стабільністю виробництва та імпорту, а також впливом погодних умов на урожайність.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 17 червня 2024 року.

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Станом на 17 червня середня ціна на сою в Україні становить 18 347 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 17 червня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на сою протягом останніх днів майже не змінилася. У п'ятницю, 7 червня, ціна тонни сої становила 18 164 грн і протрималась на такому рівні до вівторка, 11 червня. Цього дня вона зросла до 18 277 грн. У середу, 12 червня, тонна сої коштувала вже 18 327 грн, а у п'ятницю, 14 червня, — 18 250 грн. У суботу, 15 червня, вартість сої знову зросла і становила 18 347 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

Економіст Андрій Новак сказав, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів загалом не сильно впливає на обсяг експорту зернових. Він зазначив, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції доставляється сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відношень із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю у червні. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику, ячменю та кукурудзи.