Цены на зернов 17 июня 2024 года — сколько стоит соя

Комбайны в поле сои. Фото: Bloomberg

Средняя цена на сою в Украине за последнюю неделю осталась практически неизменной, — отмечается стабильность рынка. Причины этого явления могут быть связаны с сохранением спроса на продукт, стабильностью производства и импорта, а также влиянием погодных условий на урожайность.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 17 июня 2024 года.

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По состоянию на 17 июня средняя цена на сою в Украине составляет 18 347 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 17 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на сою за последние дни почти не изменилась. В пятницу, 7 июня, цена тонны сои составила 18 164 грн и продержалась на таком уровне до вторника, 11 июня. В этот день она выросла до 18 277 грн. В среду, 12 июня, тонна сои стоила уже 18 327 грн, а в пятницу, 14 июня, — 18 250 грн. В субботу, 15 июня, стоимость сои снова выросла и составила 18 347 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

Экономист Андрей Новак сказал, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров в целом не сильно влияет на объем экспорта зерновых. Он отметил, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции доставляется сухопутными маршрутами.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что сейчас происходит на украинском рынке зерна и какие цены на пшеницу в июне. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника, ячменя и кукурузы.