Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow Ціни на кукурудзу в Україні — скільки коштує тонна зерна у червні arrow

Ціни на кукурудзу в Україні — скільки коштує тонна зерна у червні

15 червня 2024 06:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 15 червня 2024 року — скільки коштує кукурудза
Збір врожаю Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на кукурудзу в Україні за останній тиждень помітно знизилися. Причинами цього спаду є зменшення попиту на міжнародних ринках, зростання обсягів пропозиції з нових врожаїв та логістичні труднощі, пов’язані з експортом через блокування портів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 15 червня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 15 червня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 7 035 грн за тонну разом з ПДВ.

null
Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 15 червня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня вартість кукурудзи дещо знизилась. У неділю, 9 червня, та у понеділок, 10 червня, вартість кукурудзи становила 7 154 грн за тонну. У вівторок, 11 червня, тонна кукурудзи коштувала 7 147 грн за тонну, а у середу, 12 червня, — 7 118 грн. У четвер, 13 червня, вартість кукурудзи становила 7 092 грн за тонну, а у п'ятницю, 14 червня, — вже 7 035 грн за тонну. Така ціна кукурудзи зафіксована і сьогодні.

null
Тижнева динаміка зміни ціна на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Експерт з економіки Андрій Новак вказує на значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор у зв'язку з вторгненням Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки у вигляді руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю у червні. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику, сої та ячменю.

експорт зерна
ціни
аграрії
ціни в Україні
кукурудза
гроші
сільське господарство
зерно

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна