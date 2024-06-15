Ціни на зернові в Україні станом на 15 червня 2024 року — скільки коштує кукурудза

Збір врожаю Фото: УНІАН

Ціни на кукурудзу в Україні за останній тиждень помітно знизилися. Причинами цього спаду є зменшення попиту на міжнародних ринках, зростання обсягів пропозиції з нових врожаїв та логістичні труднощі, пов’язані з експортом через блокування портів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 15 червня 2024 року.

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Станом на 15 червня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 7 035 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 15 червня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня вартість кукурудзи дещо знизилась. У неділю, 9 червня, та у понеділок, 10 червня, вартість кукурудзи становила 7 154 грн за тонну. У вівторок, 11 червня, тонна кукурудзи коштувала 7 147 грн за тонну, а у середу, 12 червня, — 7 118 грн. У четвер, 13 червня, вартість кукурудзи становила 7 092 грн за тонну, а у п'ятницю, 14 червня, — вже 7 035 грн за тонну. Така ціна кукурудзи зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни ціна на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Експерт з економіки Андрій Новак вказує на значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор у зв'язку з вторгненням Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки у вигляді руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю у червні. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику, сої та ячменю.