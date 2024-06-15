Цены на зерновые в Украине по состоянию на 15 июня 2024 года — сколько стоит кукуруза

Сбор урожая Фото: УНІАН

Цены на кукурузу в Украине за последнюю неделю заметно снизились. Причинами этого спада является уменьшение спроса на международных рынках, рост объемов предложения по новым урожаям и логистические трудности, связанные с экспортом из-за блокирования портов.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 15 июня 2024 года.

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По состоянию на 15 июня средняя цена на кукурузу в Украине составляет 7 035 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 15 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю стоимость кукурузы несколько снизилась. В воскресенье, 9 июня, и в понедельник, 10 июня, стоимость кукурузы составила 7 154 грн за тонну. Во вторник, 11 июня, тонна кукурузы стоила 7 147 грн за тонну, а в среду, 12 июня, — 7 118 грн. В четверг, 13 июня, стоимость кукурузы составила 7 092 грн за тонну, а в пятницу, 14 июня, — уже 7 035 грн за тонну. Такая цена кукурузы зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

Эксперт по экономике Андрей Новак указывает на значительный ущерб, который понес украинский аграрный сектор в связи с вторжением России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в виде разрушения имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал Новак.

Напомним, мы выяснили, что сейчас происходит на украинском рынке зерна и какие цены на пшеницу в июне. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника, сои и ячменя.