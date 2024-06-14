Ціни на зернові в Україні станом на 14 червня 2024 року — скільки коштує соняшник

Сільгосптехніка в полі. Фото: Agrifac

Ціни на зерно в Україні, зокрема на соняшник, показують тенденцію до зростання. Це може бути викликано кількома факторами, зокрема погіршенням погодних умов, що впливає на врожайність та врожай зернових культур. Збільшений попит на зерно на експорт також впливає на підвищення цін в Україні.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 14 червня 2024 року.

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Станом на 14 червня середня ціна соняшнику в Україні становить 18 415 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 14 червня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на соняшник упродовж останніх днів зросла на майже 100 гривень. У четвер, 6 червня, та у п'ятницю, 7 червня, тонна соняшнику коштувала 18 317 грн, а у суботу, 8 червня, його вартість зросла до 18 338 грн. З вівторка, 11 червня, до середи, 12 червня, вартість соняшника трималась на позначці 18 343 грн за тонну, а у четвер, 13 червня, зросла до 18 415 грн за тонну. Така середня ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

Економіст Андрій Новак у коментарі для Новини.LIVE зазначив, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів не має значного впливу на обсяг експорту зернових. Він відзначив, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції доставляється сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відносин із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — сказав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю у червні. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, сої та ячменю.