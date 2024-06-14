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Цены на зерно в Украине — сколько стоит подсолнечник в июне

14 июня 2024 06:30
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 14 июня 2024 года — сколько стоит подсолнечник
Сельхозтехника в поле. Фото: Agrifac
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на зерно в Украине, в частности подсолнечник, показывают тенденцию к росту. Это может быть вызвано несколькими факторами, в частности, ухудшением погодных условий, что влияет на урожайность и урожай зерновых культур. Возросший спрос на зерно на экспорт также влияет на повышение цен в Украине.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 14 июня 2024 года.

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По состоянию на 14 июня средняя цена подсолнечника в Украине составляет 18 415 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на подсолнечник в Украине на 14 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на подсолнечник за последние дни выросла почти на 100 гривен. В четверг, 6 июня, и в пятницу, 7 июня, тонна подсолнечника стоила 18 317 грн, а в субботу, 8 июня, его стоимость выросла до 18 338 грн. Со вторника, 11 июня, к среде, 12 июня стоимость подсолнечника держалась на отметке 18 343 грн за тонну, а в четверг, 13 июня, выросла до 18 415 грн за тонну. Такая средняя цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

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Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

Экономист Андрей Новак в комментарии для Новости. Live отметил, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров не имеет значительного влияния на объем экспорта зерновых. Он отметил, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции доставляется сухопутными маршрутами.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — сказал эксперт.

Напомним, мы выяснили, что сейчас происходит на украинском рынке зерна и какие цены на пшеницу в июне. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, сои и ячменя.

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