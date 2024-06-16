Ціни на зернові в Україні станом на 16 червня 2024 року — скільки коштує ячмінь сьогодні

Збір врожаю. Фото: Новини.LIVE

Ціни на ячмінь в Україні суттєво зросли, що стало позитивною новиною для вітчизняних аграріїв. Основними причинами цього підвищення є зростаючий попит на зерно та покращення експортних можливостей, що сприяє стабілізації та розвитку аграрного сектора.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 16 червня 2024 року.

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Станом на 16 червня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 253 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 16 червня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь упродовж останніх днів суттєво зросла. У суботу, 8 червня, вартість ячменю становила 6 033 грн за тонну. У вівторок, 11 червня, ціна на ячмінь змінилась і становила вже 6 088 грн за тонну, а у середу, 12 червня, знизилась до позначки 6 075 грн за тонну. У четвер, 13 червня, тонна ячменю коштувала вже 6 223 грн, а у п'ятницю, 14 червня, — 6 202 грн. У суботу, 15 червня, вартість ячменю досягла найвищої позначки і становила вже 6 253 грн за тонну. Така ціна на ячмінь тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

Економіст Андрій Новак у коментарі для Новини.LIVE зазначив, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів не має значного впливу на обсяг експорту зерна. Він відзначив, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції доставляється сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відносин із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — сказав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю у червні. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику, сої та кукурудзи.