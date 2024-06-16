Цены на зерновые в Украине по состоянию на 16 июня 2024 года — сколько стоит ячмень сегодня

Сбор урожая. Фото: Новини.LIVE

Цены на ячмень в Украине значительно выросли, что стало положительной новостью для отечественных аграриев. Основными причинами этого повышения является растущий спрос на зерно и улучшение экспортных возможностей, что способствует стабилизации и развитию аграрного сектора.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 16 июня 2024 года.

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По состоянию на 16 июня средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 253 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 16 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на ячмень за последние дни существенно выросла. В субботу, 8 июня, стоимость ячменя составила 6 033 грн за тонну. Во вторник, 11 июня, цена на ячмень изменилась и составила уже 6 088 грн за тонну, а в среду, 12 июня, снизилась до отметки 6 075 грн за тонну. В четверг, 13 июня, тонна ячменя стоила уже 6 223 грн, а в пятницу, 14 июня, — 6 202 грн. В субботу, 15 июня, стоимость ячменя достигла самой высокой отметки и составила уже 6 253 грн за тонну. Такая цена на ячмень держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

Экономист Андрей Новак в комментарии для Новини.Live отметил, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров не имеет значительного влияния на объем экспорта зерна. Он отметил, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции доставляется сухопутными маршрутами.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — сказал эксперт.

Напомним, мы выяснили, что сейчас происходит на украинском рынке зерна и какие цены на пшеницу в июне. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника, сои и кукурузы.