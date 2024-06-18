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В Україні впала вартість пшениці — ціни на зерно у червні

18 червня 2024 06:30
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 18 червня 2024 року
Збирання врожаю. Фото: Hermann Kollinger /Pixabay
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Через вторгнення Росії український експорт зерна суттєво постраждав та скоротився. Військові дії призвели до руйнування чи пошкодження багатьох сільськогосподарських угідь, сховищ, елеваторів та іншої важливої ​​інфраструктури аграрного сектору. Крім того, Росія продовжує атакувати українські порти у Чорному морі. Проте з початку маркетингового року 2023/24, який розпочався 1 липня 2023 року, Україна експортувала 48,381 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 18 червня.

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Станом на 18 червня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 793 грн за тонну разом з ПДВ.

В Україні впала вартість пшениці — ціни на зерно в червні - фото 1
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 18 червня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів впала на 2,7%. Так, у понеділок, 10 червня, одна тонна пшениці оцінювалась у 8011 грн, що становило тижневий максимум. Майже весь тиждень вартість цієї зернової культури падала. У суботу, 15 червня, ціна пшениці впала до свого тижневого мінімуму 7793 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається дотепер. 

Ціни на зернові в Україні станом на 18 чеврня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак сказав, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно від 56 до 60 мільярдів доларів. Попри значні втрати, сільське господарство країни продовжує свій шлях відновлення, що підтверджується зростанням як площ посіву, так і обсягів урожаю минулого року.

"Цього року, попри те, що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі перебувають на торішньому рівні", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою у червні. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшникуячменю та кукурудзи.

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