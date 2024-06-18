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В Украине упала стоимость пшеницы — цены на зерно в июне

18 июня 2024 06:30
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 18 июня 2024 года
Уборка урожая. Фото: Hermann Kollinger /Pixabay
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В результате вторжения России украинский экспорт зерна существенно пострадал и сократился. Военные действия привели к разрушению или повреждению многих сельскохозяйственных угодий, хранилищ, элеваторов и другой важной инфраструктуры аграрного сектора. Кроме того, Россия продолжает атаковать украинские порты в Черном море. Однако с начала маркетингового года 2023/24, который начался 1 июля 2023 года, Украина экспортировала 48,381 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 18 июня.

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По состоянию на 18 июня 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7793 грн за тонну вместе с НДС.

В Украине упала стоимость пшеницы — цены на зерно в июне - фото 1
Средняя цена на пшеницу в Украине на 18 июня. Фото: tripoli.land

При этом цена на пшеницу за последние дни упала на 2,7%. Так, в понедельник, 10 июня, одна тонна пшеницы оценивалась в 8011 грн, что составляло недельный максимум. Почти всю неделю стоимость этой зерновой культуры падала. В субботу, 15 июня, цена пшеницы упала до своего недельного минимума 7793 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится до сих пор.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 18 июня 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак сказал, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины необходимо от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на значительные потери, сельское хозяйство страны продолжает свой путь обновления, что подтверждается ростом как площадей посева, так и объемов урожая в прошлом году.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на прошлогоднем уровне", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что сейчас происходит на украинском рынке зерна и какие цены на сою в июне. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника, ячменя и кукурузы.

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