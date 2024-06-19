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В Украине обвалились цены на подсолнечник — сколько стоит зерно в июне

19 июня 2024 06:30
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 19 июня 2024 года
Комбайн в поле. Фото: Patrick Amiri /Pixabay
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Вторжение России привело к значительному сокращению экспорта зерна из Украины из-за разрушения сельскохозяйственных угодий и техники, а также из-за логистических проблем, вызванных обстрелами украинских портов. Тем не менее на 17 июня Украина экспортировала 48,948 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с начала 2023/24 маркетингового года.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник на 19 июня 2024 года.

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По состоянию на 19 июня средняя цена подсолнечника в Украине составляет 18267 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 19 июня 2024 года
Средняя цена на подсолнечник в Украине на 19 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни выросла на 0,5%. Так, во вторник, 11 июня, цена подсолнечника составила 18 343 грн за тонну. Уже в четверг, 13 июня, она выросла до недельного максимума в 18 415 грн. На этой отметке стоимость подсолнечника продержалась до вторника, 18 мая. В этот день цена тонны подсолнечника упала до своего недельного минимума в 18 267 грн. Такая средняя цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Цены на зерновые в Украине на 19 июня 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

Эксперт по экономике Андрей Новак указывает на значительный ущерб, который понес украинский аграрный сектор в связи с вторжением России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в виде разрушения имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал он.

Напомним, мы выяснили, что сейчас происходит на украинском рынке зерна и какие цены на сою в июне. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, ячменя и кукурузы.

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