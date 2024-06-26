Ціни на зернові в Україні станом на 26 червня 2024 року

Жнива в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Внаслідок війни із Росією виникли значні труднощі з експортом ячменю з України, яка раніше займала провідні позиції на світовому ринку зернових. Українські аграрії стикаються із серйозними викликами через вторгнення Росії та регулярні обстріли портів на Чорному морі, що ускладнює експорт зернових. Водночас з'явилися позитивні новини: у рамках ініціативи AGRI-Україна уряд США надасть мінеральні добрива 9500 українським фермерам для осінньої посівної кампанії 2024 року.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 26 червня 2024 року.

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Станом на 26 червня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 125 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 26 червня 2​024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на ячмінь упродовж останніх днів не була стабільною і почала стрімко падати. Так, у вівторок, 18 червня, середня вартість тонни ячменю дорівнювала 6 142 грн. У четвер, 20 червня, вартість цього виду зернових зросла до свого тижневого максимуму — 6 302 грн. Втім, протягом решти днів ціна на цю зернову культуру або падала, або залишалася на рівні попереднього дня. У вівторок, 25 травня, ціна на ячмінь впала до найнижчої за 7 днів позначки — 6 125 грн за тонну. Така ціна на ячмінь тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Експерт з економіки Андрій Новак вказує на значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор у зв'язку із вторгненням Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки у вигляді руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурудзу у червні. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, пшениці та соняшнику.