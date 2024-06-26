Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow В Украине стремительно падают цены на ячмень — сколько стоят зерновые в конце июня arrow

В Украине стремительно падают цены на ячмень — сколько стоят зерновые в конце июня

26 июня 2024 06:30
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 26 июня 2024 года
Сбор урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В результате войны с Россией возникли значительные трудности с экспортом ячменя из Украины, ранее занимавшей ведущие позиции на мировом рынке зерновых. Украинские аграрии сталкиваются с серьезными вызовами из-за вторжения России и регулярных обстрелов портов на Черном море, что затрудняет экспорт зерновых. В то же время, появились положительные новости: в рамках инициативы AGRI-Украина правительство США предоставит минеральные удобрения 9500 украинским фермерам для осенней посевной кампании 2024 года.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 26 июня 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 26 июня средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 125 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 26 июня 2024 года
Средняя цена на ячмень в Украине на 26 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на ячмень за последние дни не была стабильной и начала стремительно падать. Так, во вторник, 18 июня, средняя стоимость тонны ячменя была равна 6 142 грн. В четверг, 20 июня, стоимость этого вида зерновых выросла до своего недельного максимума — 6 302 грн. Впрочем, в остальные дни цена на эту зерновую культуру либо падала, либо оставалась на уровне предыдущего дня. Во вторник, 25 мая, цена на ячмень упала до самой низкой отметки в 7 дней — 6 125 грн за тонну. Такая цена на ячмень держится и сегодня.

Цены на зерновые в Украине на 26 июня 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

Эксперт по экономике Андрей Новак указывает на значительный ущерб, который понес украинский аграрный сектор в связи с вторжением России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в виде разрушения имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и каковы цены на кукурузу в июне. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и подсолнечника.

Украина
цены в Украине
зерно
экспорт зерна
аграрии
ячмень

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны