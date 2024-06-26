Цены на зерновые в Украине на 26 июня 2024 года

Сбор урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В результате войны с Россией возникли значительные трудности с экспортом ячменя из Украины, ранее занимавшей ведущие позиции на мировом рынке зерновых. Украинские аграрии сталкиваются с серьезными вызовами из-за вторжения России и регулярных обстрелов портов на Черном море, что затрудняет экспорт зерновых. В то же время, появились положительные новости: в рамках инициативы AGRI-Украина правительство США предоставит минеральные удобрения 9500 украинским фермерам для осенней посевной кампании 2024 года.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 26 июня 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 26 июня средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 125 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 26 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на ячмень за последние дни не была стабильной и начала стремительно падать. Так, во вторник, 18 июня, средняя стоимость тонны ячменя была равна 6 142 грн. В четверг, 20 июня, стоимость этого вида зерновых выросла до своего недельного максимума — 6 302 грн. Впрочем, в остальные дни цена на эту зерновую культуру либо падала, либо оставалась на уровне предыдущего дня. Во вторник, 25 мая, цена на ячмень упала до самой низкой отметки в 7 дней — 6 125 грн за тонну. Такая цена на ячмень держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

Эксперт по экономике Андрей Новак указывает на значительный ущерб, который понес украинский аграрный сектор в связи с вторжением России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в виде разрушения имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и каковы цены на кукурузу в июне. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и подсолнечника.