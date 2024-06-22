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Ціни на сою в Україні — скільки коштує тонна зерна в червні

22 червня 2024 06:30
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зерно 22 червня 2024 року — скільки коштує соя
Збір урожаю сої. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні ціни на сою за останні дні показують незначне зниження, проте несуттєве. Причини цього можуть бути пов'язані з погодними умовами, збільшенням або зменшенням попиту на ринку, а також змінами у виробництві та іншими факторами, які впливають на аграрний ринок.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 22 червня 2024 року.

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Станом на 22 червня середня ціна на сою в Україні становить 18 311 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на сою у червні
Середня ціна на сою в Україні станом на 22 червня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на сою за останній тиждень дещо знизилась. Із суботи, 15 червня, до вівторка, 18 червня, вартість сої становила 18 347 грн за тонну. У середу, 19 червня, тонна сої коштувала 18 335 грн, а у четвер, 20 червня, — 18 312 грн. У п'ятницю, 21 червня, вартість сої знизилась до 18 311 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Як змінились ціни на сою за тиждень
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

Економіст Андрій Новак зазначив, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів майже не впливає на загальний обсяг експорту зернових. Він підкреслив, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції транспортується сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відношень із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на ячмінь у червні. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшеницікукурудзи та соняшнику.

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