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Цены на сою в Украине — сколько стоит тонна зерна в июне

22 июня 2024 06:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерно 22 июня 2024 года — сколько стоит соя
Сбор урожая сои. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине цены на сою за последние дни показывают незначительное понижение, однако не существенное. Причины этого могут быть связаны с погодными условиями, увеличением или уменьшением спроса на рынке, а также изменениями в производстве и другими факторами, влияющими на аграрный рынок.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 22 июня 2024 года.

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По состоянию на 22 июня средняя цена на сою в Украине составляет 18 311 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на сою в июне
Средняя цена на сою в Украине на 22 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на сою за последнюю неделю несколько снизилась. С субботы, 15 июня, до вторника, 18 июня, стоимость сои составила 18 347 грн за тонну. В среду, 19 июня, тонна сои стоила 18 335 грн, а в четверг, 20 июня, — 18 312 грн. В пятницу, 21 июня, стоимость сои снизилась до 18 311 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Как изменились цены на сою за неделю
Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

Экономист Андрей Новак отметил, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров почти не влияет на общий объем экспорта зерновых. Он подчеркнул, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции транспортируется сухопутными маршрутами.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и каковы цены на ячмень в июне. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, кукурузы и подсолнечника.

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