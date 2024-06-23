Ціни на зернові в Україні станом на 23 червня 2024 року — скільки коштує тонна пшениці

Збирання врожаю. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пшеницю в Україні протягом тижня залишалися стабільними, але на вихідних різко знизилися. Така ситуація викликана кількома факторами, включаючи зміни на світовому ринку, сприятливі погодні умови та зменшення попиту з боку імпортерів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 23 червня.

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Станом на 23 червня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 466 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 23 червня. Джерело: tripoli.land

Середня ціна на пшеницю впала на понад 300 гривень. Із суботи, 15 червня, до понеділка, 17 червня, ціна на пшеницю становила 7793 грн за тонну. У вівторок, 18 червня, тонна пшениці коштувала 7 797 грн, а у середу, 19 червня, — 7 783 грн. У четвер, 20 червня, ціна пшениці становила 7 779 грн за тонну, а у п'ятницю, 21 червня, знизилась до 7 714 грн. У суботу, 22 червня, вартість пшениці сягнула свого тижневого мінімуму і становила вже 7 466 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається дотепер.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Джерело: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Експерт з економіки Андрій Новак вказує на значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор внаслідок вторгнення Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки у вигляді руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на ячмінь у червні. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, кукурудзи та соняшнику.