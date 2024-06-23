Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow Цены на пшеницу в Украине — сколько стоит тонна зерна в июне arrow

Цены на пшеницу в Украине — сколько стоит тонна зерна в июне

23 июня 2024 06:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 23 июня 2024 года — сколько стоит тонна пшеницы
Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на пшеницу в Украине в течение недели оставались стабильными, но в выходные резко снизились. Такая ситуация вызвана несколькими факторами, включая изменения на мировом рынке, благоприятные погодные условия и уменьшение спроса импортерами.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 23 июня.

Читайте также:

По состоянию на 23 июня 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 466 грн за тонну вместе с НДС.

null
Средняя цена на пшеницу в Украине на 23 июня. Источник: tripoli.land

Средняя цена на пшеницу упала более чем на 300 гривен. С субботы, 15 июня, до понедельника, 17 июня, цена на пшеницу составила 7 793 грн за тонну. Во вторник, 18 июня, тонна пшеницы стоила 7 797 грн, а в среду, 19 июня, — 7 783 грн. В четверг, 20 июня, цена пшеницы составила 7 779 грн за тонну, а в пятницу, 21 июня, снизилась до 7 714 грн. В субботу, 22 июня, стоимость пшеницы достигла своего недельного минимума и составила уже 7 466 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится до сих пор.

null
Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Источник: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

Эксперт по экономике Андрей Новак указывает на значительный ущерб, который понес украинский аграрный сектор в результате вторжения России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в виде разрушения имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал он.

Напомним, мы выяснили, что сейчас происходит на украинском рынке зерна и какие цены на ячмень в июне. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, кукурузы и подсолнечника.

сельское хозяйство
деньги
цены в Украине
зерно
экспорт зерна
цены
аграрии
пшеница

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту