Цены на зерновые в Украине по состоянию на 23 июня 2024 года — сколько стоит тонна пшеницы

Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE

Цены на пшеницу в Украине в течение недели оставались стабильными, но в выходные резко снизились. Такая ситуация вызвана несколькими факторами, включая изменения на мировом рынке, благоприятные погодные условия и уменьшение спроса импортерами.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 23 июня.

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По состоянию на 23 июня 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 466 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 23 июня. Источник: tripoli.land

Средняя цена на пшеницу упала более чем на 300 гривен. С субботы, 15 июня, до понедельника, 17 июня, цена на пшеницу составила 7 793 грн за тонну. Во вторник, 18 июня, тонна пшеницы стоила 7 797 грн, а в среду, 19 июня, — 7 783 грн. В четверг, 20 июня, цена пшеницы составила 7 779 грн за тонну, а в пятницу, 21 июня, снизилась до 7 714 грн. В субботу, 22 июня, стоимость пшеницы достигла своего недельного минимума и составила уже 7 466 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится до сих пор.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Источник: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

Эксперт по экономике Андрей Новак указывает на значительный ущерб, который понес украинский аграрный сектор в результате вторжения России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в виде разрушения имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал он.

Напомним, мы выяснили, что сейчас происходит на украинском рынке зерна и какие цены на ячмень в июне. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, кукурузы и подсолнечника.