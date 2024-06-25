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В Україні зростають ціни на зернові — скільки коштує кукурудза у червні

25 червня 2024 06:30
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 25 червня 2024 року
Збирання урожаю. Фото: Oleksandr Ryzhkov/Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Через вторгнення Росії в Україну обсяг експорту зерна скоротився. Окупанти атакують морські порти та руйнують інфраструктуру. Однак створення нового морського коридору без участі РФ значно допомогло відновити експорт зернових з України. Водночас аграрії шести областей України вже розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур нового врожаю. За прогнозами Мінагрополітики, цього року в Україні буде зібрано близько 56 млн тонн зернових культур.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 25 червня 2024 року.

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Станом на 25 червня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 6 799 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 25 червня 2024 року
Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 25 червня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу впала на 2,5%. При цьому за останні дні ціна цієї зернової культури почала зростати. Так, у понеділок, 17 червня, середня вартість тонни кукурудзи становила 6 974 грн. У суботу, 22 червня, ціна цієї зернової культури впала до свого тижневого мінімуму — 6 668 грн за тонну. Втім, у понеділок, 24 червня, вартість кукурудзи почала потроху зростати та становила 6 799 грн. Така ціна кукурудзи зафіксована і сьогодні.

Ціни на зернові в Україні станом на 25 червня 2024 року
Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

Економіст Андрій Новак у коментарі для Новини.LIVE зазначив, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів не має значного впливу на обсяг експорту зерна. Він відзначив, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції доставляється сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відносин із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — сказав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на ячмінь у червні. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соїпшениці та соняшнику.

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