Цены на зерновые в Украине на 25 июня 2024 года

Уборка урожая. Фото: Oleksandr Ryzhkov/Freepik

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за вторжения России в Украину объем экспорта зерна сократился. Оккупанты атакуют морские порты и разрушают инфраструктуру. Однако создание нового морского коридора без участия РФ значительно помогло возобновить экспорт зерновых из Украины. В то же время аграрии шести областей Украины уже начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур нового урожая. По прогнозам Минагрополитики, в текущем году в Украине будет собрано около 56 млн тонн зерновых культур.

Новости.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 25 июня 2024 года.

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По состоянию на 25 июня средняя цена на кукурузу в Украине составляет 6799 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 25 июня

2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу упала на 2,5%. При этом в последние дни цена этой зерновой культуры начала расти. Так, в понедельник, 17 июня, средняя стоимость тонны кукурузы составила 6 974 грн. В субботу, 22 июня, цена этой зерновой культуры упала до своего недельного минимума — 6 668 грн за тонну. В понедельник, 24 июня, стоимость кукурузы начала понемногу расти и составляла 6 799 грн. Такая цена кукурузы зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

Экономист Андрей Новак в комментарии для Новости. Live отметил, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров не имеет значительного влияния на объем экспорта зерна. Он отметил, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции доставляется сухопутными маршрутами.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — сказал эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и каковы цены на ячмень в июне. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и подсолнечника .