Ціни на зерно 27 червня 2024 року — скільки коштує соя

Комбайн у полі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на сою в Україні суттєво зросли за останній тиждень. Основними причинами цього зростання стали несприятливі погодні умови та зменшення обсягів виробництва.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 27 червня 2024 року.

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Станом на 27 червня середня ціна на сою в Україні становить 18 559 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 27 червня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на сою суттєво зросла за останній тиждень. Так, у четвер, 20 червня, тонна сої коштувала 18 312 грн, а у п'ятницю, 21 червня, вартість сої знизилась до 18 311 грн за тонну. На вихідних соя коштувала 18 641 грн за тонну, а у понеділок, 24 червня, її вартість змінилась і становила 18 559 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

Економіст Андрій Новак зазначив, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів майже не впливає на загальний обсяг експорту зернових. Він підкреслив, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції транспортується сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відношень із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурудзу у червні. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, пшениці та соняшнику.