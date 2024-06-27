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Цены на сою в Украине — сколько стоит тонна зерна в конце июня

27 июня 2024 06:30
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерно 27 июня 2024 года — сколько стоит соя
Комбайн в поле. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на сою в Украине существенно выросли за последнюю неделю. Основными причинами роста стали неблагоприятные погодные условия и уменьшение объемов производства.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 27 июня 2024 года.

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По состоянию на 27 июня средняя цена на сою в Украине составляет 18 559 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на сою в Украине на 27 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на сою существенно выросла за последнюю неделю. Так, в четверг, 20 июня, тонна сои стоила 18 312 грн., а в пятницу, 21 июня, стоимость сои снизилась до 18 311 грн. за тонну. В выходные соя стоила 18 641 грн за тонну, а в понедельник, 24 июня, ее стоимость изменилась и составляла 18 559 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

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Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

Экономист Андрей Новак отметил, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров почти не влияет на общий объем экспорта зерновых. Он подчеркнул, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции транспортируется сухопутными маршрутами.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и каковы цены на кукурузу в июне. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, пшеницы и подсолнечника.

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