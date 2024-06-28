Цены на зерновые в Украине по состоянию на 28 июня 2024 года — сколько стоит тонна пшеницы

Сбор урожая. Фото: УНІАН

За последнюю неделю цены на пшеницу в Украине существенно снизились. Эту тенденцию обусловила увеличение объемов сбора нового урожая, что привело к значительному увеличению предложения зерна на рынке.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 28 июня.

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По состоянию на 28 июня 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 199 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 28 июня. Источник: tripoli.land

За последнюю неделю средняя цена на пшеницу снизилась почти на 250 грн за тонну. В субботу, 22 июня, стоимость пшеницы составила 7 466 грн за тонну и держалась на таком уровне до понедельника, 24 июня. Тогда цена на пшеницу повысилась до 7 635 грн за тонну, но во вторник, 25 июня, снова снизилась до 7 461 грн за тонну. В среду, 26 июня, тонна пшеницы стоила уже 7 372 грн, а в четверг, 27 июня, ее стоимость снизилась до своего недельного минимума и составляла 7 199 грн. Такая цена на эту зерновую культуру держится до сих пор.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Источник: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

Эксперт по экономике Андрей Новак рассказал о значительных убытках, которые понес украинский аграрный сектор в результате вторжения РФ. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в виде разрушения имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал он.

Напомним, мы выяснили, что сейчас происходит на украинском рынке зерна и какие цены на кукурузу в июне. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и подсолнечника.