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Цены на сою в Украине — сколько стоит тонна зерна в июле

4 июля 2024 06:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерно 4 июля 2024 года — сколько стоит тонна сои
Сбор урожая сои. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В начале июля в Украине цены на сою начали снижаться. Это связано с повышением предложения на рынке и уменьшением спроса покупателями.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 4 июля 2024 года.

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По состоянию на 4 июля средняя цена на сою в Украине составляет 16 684 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на сою 4 июля 2024 года
Средняя цена на сою в Украине на 4 июля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средние цены на сою в последние дни начали снижаться. Так, в четверг, 27 июня, тонна сои стоила 17 193 грн, а в пятницу, 28 июня, — 17 262 грн. В субботу, 29 июня, цена на сою снизилась до 16 760 грн. за тонну и держалась на таком уровне до вторника, 2 июля. В среду, 3 июля, стоимость сои составила уже 16 684 грн за тонну. Такая цена сои зафиксирована и сегодня.

Сколько стоит соя 4 июля 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

Экономист Андрей Новак считает, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров почти не влияет на общий объем экспорта зерновых. Он сказал, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции транспортируется по сухопутным маршрутам.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие сейчас цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, ячменя и пшеницы.

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