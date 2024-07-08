Цены на зерновые в Украине на 8 июля 2024 года — сколько стоит ячмень

Уборка урожая. Фото: Bloomberg

С начала июля цены на ячмень в Украине резко выросли, что связано с обострением ситуации на рынке зерна. Основные факторы включают в себя рост спроса и ограниченное предложение, что оказывает давление на стоимость этой культуры.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 8 июля 2024 года.

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По состоянию на 8 июля средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 207 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 8 июля 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последнюю неделю выросла почти на 200 гривен за тонну. В понедельник, 1 июля, тонна ячменя стоила 6 013 грн, а во вторник, 2 июля, цена на ячмень выросла до 6 034 грн за тонну. В среду, 3 июля, стоимость этой агрокультуры составила 6 082 грн за тонну, а в четверг, 4 июля, — 6 104 грн за тонну. В пятницу, 5 июля, тонна ячменя стоила уже 6 184 грн, а в субботу, 6 июля, — 6 209 грн. В воскресенье, 7 июля, стоимость этой зерновой культуры изменилась и составила 6 207 грн за тонну. Такая цена на ячмень держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

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Экономист Андрей Новак сказал, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины необходимо от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на значительные потери, сельское хозяйство страны продолжает свой путь обновления, что подтверждается ростом как площадей посева, так и объемов урожая в прошлом году.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на уровне прошлого года", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и цены на пшеницу в июле. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника, кукурузы и сои.